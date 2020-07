Arrivato il nuovo comandante della Compagnia di Piacenza: Giancarmine Carusone

L’Arma dei carabinieri ha nominato il nuovo comandante della Compagnia di Piacenza al posto del maggiore Stefano Bezzeccheri, in seguito alla vicenda dei carabinieri arrestati per spaccio, violenze e torture.

Si tratta del capitano Giancarmine Carusone, di 34 anni, originario di Caserta e fino a ieri in servizio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, sempre con il ruolo di comandante di Compagnia. Nei suoi incarichi precedenti ha lavorato nel nucleo operativo radiomobile Cosenza e in quello di Roma Parioli.

Un ringraziamento per la tempestività con cui viene garantita la continuità operativa della stazione Levante, con l’arrivo di una stazione mobile, e per l’immediata nomina del nuovo comandante, è stato manifestato dal prefetto Maurizio Falco, durante l’incontro al quale era presente anche il comandante provinciale Stefano Savo.