Castel San Giovanni, nuovo asilo da 70 posti con area esterna e mensa

Castel San Giovanni avrà un nuovo asilo nido. Il comune investirà un milione e 800 mila euro per una nuovo struttura per l’infanzia. L’attuale nido, che ospita 54 posti, verrà invece utilizzato per ampliare gli spazi della materna. Il nuovo nido avrà spazi aumentati visto che si dovrebbe passare ad una capienza di circa 70 posti con area esterna, mensa e tutte le dotazioni previste dalle nuove normative anti contagio.

