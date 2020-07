Confindustria, completata la squadra di Rolleri per il prossimo quadriennio

La squadra che affiancherà il neo presidente Francesco Rolleri alla guida di Confindustria Piacenza è stata completata con il rinnovo degli organi confindustriali che resteranno in carica per il quadriennio 2020-2024. Il Consiglio dell’Associazione ha nominato i 10 imprenditori che affiancheranno i Vice Presidenti nella realizzazione delle rispettive deleghe.

Si tratta di :

Francesco Casella (Casella Macchine Agricole S.r.l.)

Filippo Cella (Impresa Cella Gaetano S.r.l.)

Giuseppe Conti (S.A.I.B. S.p.A.)

Sergio Giglio (Santa Teresa LRE S.r.l.)

Stefano Guglielmetti (I.S.I. S.r.l.)

Anna Muselli (Salumificio San Carlo S.p.A.)

Stefano Perini (Cantine 4 Valli S.r.l.)

Marco Rebecchi (Cos.B.I. S.r.l.)

Cristina Repetti (T.G.R. S.r.l.)

Maurizio Vecchi (Industria Cementi G. Rossi S.p.A.)

Cinque le new entry ( Guglielmetti, Muselli, Perini, Rebecchi, Repetti ) che si affiancano ad imprenditori già presenti nei precedenti organi.

Soddisfatto il presidente Rolleri per la disponibilità da parte dei colleghi a lavorare insieme nella realizzazione di un programma di mandato quadriennale che parte in un momento particolarmente complesso e che per questo richiede il contributo da parte di tutti e soprattutto la possibilità di contare sull’apporto di competenze differenziate, proprio per avere una ampia visione sulle necessità delle imprese e sulle possibili risposte che l’associazione può fornire.

Questa la composizione definitiva del Consiglio di Presidenza:

Francesco Rolleri Presidente

Valter Alberici Vice Presidente

Claudio Bassanetti Vice Presidente

Antonio Cogni Vice Presidente

Erika Colla Vice Presidente

Nicola Parenti Vice Presidente

Alberto Rota Past Presidente

Cristina Dodici Presidente Assoservizi

Lorenzo Marchi Presidente Gruppo Giovani

Maria Angela Spezia Presidente Piccola Industria

Consiglieri: Francesco Casella, Filippo Cella, Giuseppe Conti, Sergio Giglio, Stefano Guglielmetti, Anna Muselli, Stefano Perini, Marco Rebecchi, Cristina Repetti, Maurizio Vecchi

Luigino Peggiani Invitato permanente