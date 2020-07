Operazione Odyssesus, da domani gli interrogatori di garanzia

Sono previsti domani, venerdì 24 luglio e dopodomani gli interrogatori di garanzia per gli indagati dell’operazione Odyssesus coordinata dalla procura di Piacenza, che ha coinvolto 23 soggetti: 11 militari e 12 civili.

Sei carabinieri sono stati arrestati, tre hanno l’obbligo di firma, uno l’obbligo di dimora. Anche un finanziere è stato sottoposto all’obbligo di firma. Sette civili sono finiti in carcere, quattro sono ai domiciliari mentre un altro è stato denunciato. Per i carabinieri le accuse comprendono reati come traffico di sostanze stupefacenti, tortura, estorsione.

L’indagine ha portato al sequestro della caserma Levante di via Caccialupo a Piacenza. Gli interrogatori si svolgeranno al carcere delle Novate e in tribunale a Piacenza.