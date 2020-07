Piacenza va a Cremona per discutere il futuro della Riserva Po Grande

Piacenza non è voluta mancare all’appuntamento cremonese targato Riserva Po Grande MAB Unesco, che ha coinvolto dei soggetti pubblici e partenariati pubblici-privati per raccogliere idee e sfide al fine di valorizzare il fiume Po. Presenti diversi amministratori locali, il presidente del consorzio di Bonifica Fausto Zermani, la rappresentante del museo di storia naturale Anna Rita Volpi e l’assessore alla valorizzazione del fiume Po del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi.

L’ incremento del turismo lento e scolastico, un’attenzione maggiore alla storia, alla cultura e alla biodiversità del Po, la valorizzazione dei percorsi sportivi lungo il fiume, una maggiore sensibilità verso temi ecologici e ambientali sono alcuni obiettivi dai portatori d’interesse pubblici e di partenariato pubblico-privato. Tutti elementi che verranno considerati e valutati nei prossimi incontri per elaborare un piano d’azione.

