Auto sbanda e finisce ruote all’aria in A21, conducente ferito

Ha perso il controllo dell’auto, sfondando il guardrail per poi ribaltarsi in un campo che costeggia l’A21 sulla quale stava procedendo. Se l’è cavata con qualche ferita lieve l’uomo che questa mattina, 23 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in autostrada. Il conducente del mezzo è stato soccorso e medicato dai sanitari del 118.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà