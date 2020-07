Villanova-Busseto, ponte chiuso il 27 luglio per verifiche strutturali

Lunedì 27 luglio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 sarà chiuso al traffico il ponte sul torrente Ongina, lungo la Strada provinciale n. 588R in Comune di Villanova, per consentire indagini e verifiche strutturali sul manufatto eerifiche di sicurezza ai sensi dell’ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri 3274 del 2003.

Per le stesse lavorazioni, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, nella sola giornata di martedì 28 luglio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 verrà istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo.

La possibile viabilità alternativa prevede il transito sulla Strada provinciale n. 26, per il tratto in provincia di Piacenza, in direzione Busseto – Cortemaggiore..

L’ufficio ‘Viabilità’ della Provincia di Piacenza segnala inoltre che, a partire da lunedì 27 luglio 2020, verrà chiuso al transito anche il Ponte Verdi sul fiume Po, che collega Ragazzola (PR) con San Daniele Po (CR) per lavori.

