Raid al bancomat con la ruspa rubata dalla caserma dei vigili del fuoco

Hanno rubato una pala gommata dalla caserma dei vigili del fuoco in strada Valnure e l’hanno utilizzata per mettere a segno un colpo al distributore poco distante. E’ entrata in azione nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio una banda di malviventi che passando dai campi ha tagliato la recinzione e rubato dal cortile il mezzo che in seguito è stato utilizzato per fare razzia al bancomat del vicino distributore di carburante. Del caso si stanno occupando i carabinieri.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà