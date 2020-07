Sabato “plastic free” alla Galleana. Ripulito il polmone verde della città

Nel pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, la onlus “Plastic Free”, da poco approdata nella nostra provincia, ha fatto la sua prima uscita pubblica. Una cinquantina di piacentini si sono dati appuntamento al Parco della Galleana per una raccolta di plastica e rifiuti vari per ripulire uno dei polmoni verdi più estesi della città.

“Da diverse segnalazioni risultava molto sporco, abbiamo trovato molte bottiglie in giro, soprattutto vicino al campo da bocce e al campo giochi” racconta Paolo Bersani, referente di Plastic Free Piacenza. “Ci siamo divisi in piccoli gruppi, ognuno con due sacchetti, uno per la plastica e uno per l’indifferenziata. Una volta finito li abbiamo gettati nei bidoni che l’Iren, grazie ad un accordo con il comune, ci ha fatto trovare trovare all’interno del parco”.

La raccolta è andata bene: 25 sacchi di rifiuti tra plastica e indifferenziata sono stati raccolti in circa due ore. L’associazione, fondata l’anno scorso con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sulla pericolosità della plastica, intende ripetere l’uscita una volta al mese. La prossima è prevista per il 29 agosto al Montecucco alla Besurica, dalle 16.30.