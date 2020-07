“Scandalo Levante”, l’Arma cambia tutto: nuovi ufficiali in arrivo

Una risposta immediata e forte: per cercare di reggere alla forza della valanga dello “scandalo Levante”, l’Arma sceglie di spedire a Piacenza tre nuovi ufficiali nei ruoli chiave, tutti dotati di curriculum immacolato.

Si tratta di Paolo Abrate che sarà il comandante provinciale: sarà il colonnello a sostituire Stefano Savo che nella nostra città era giunto lo scorso novembre. Abrate arriva da Milano. Richiesta volontaria di trasferimento per l’ormai ex capo dei carabinieri piacentini, così come per Marco Iannucci, comandante del reparto operativo, e Giuseppe Pischedda, comandante del nucleo investigativo. Al posto del primo arriva il colonnello Alfredo Beveroni, reduce dalla esperienza alla scuola sottoufficiali di Firenze. Per lui, in passato, anche in incarichi piuttosto delicati. Alla guida del nucleo investigativo ci sarà Lorenzo Provenzano: il maggiore lascia così il Ros di Milano.

TUTTI I DETTAGLI SU LIBERTÀ IN EDICOLA