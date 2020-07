I giorni blindati del Covid: le storie degli anziani in un diario

Rosi Laino, animatrice nei reparti Gardenia 1 e 2 e Melograno di Borgonovo (ex Andreoli, oggi gestiti da Proges), ha deciso di affidare alle pagine di un diario l’esperienza vissuta durante i giorni dell’emergenza Coronavirus. Giorni durante i quali i reparti sono stati letteralmente blindati. Niente visite. Contatti con l’esterno ridotti ai minimi termini, per proteggere i protagonisti veri di questo libro testimonianza, e cioè gli anziani. Il libro, dal titolo “La signora dei film”, è già in distribuzione e il ricavato andrà a favore degli anziani.

I dettagli in edicola con Libertà