Anpas, Rebecchi: “Pandemia non è finita”. Incontro con Pregliasco

“Non si può considerare chiuso il tema Covid 19”. Ne è convinto Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale di Anpas, dopo un incontro con il presidente zazionale di Anpas, il famoso virologo Fabrizio Pregliasco. Rebecchi valuta lo scenario presente con un cauto ottimismo, “senza però escludere completamente il rischio del ripresentarsi del problema”.

Il coordinatore provinciale Anpas suggerisce di mantenere all’interno delle associazioni una scorta cautelativa di dispositivi di protezione individuale per il personale, pianificandola già da ora in modo supplementare sino a fine anno, consigliando di evidenziare all’interno delle proprie associazioni il massimo rispetto dell’uso dei DPI stessi. Infine Rebecchi aggiunge: “Non vogliamo creare nessun tipo di allarmismo, ma non dobbiamo farci condizionare dalla fisiologica voglia di vivere in modo normale, come neppure di vedere il pericolo in ogni angolo, ma non possiamo chiudere gli occhi sperando che vada tutto bene. Dobbiamo continuare a fare la nostra parte, sia come gestori di associazioni che come operatori.”

© Copyright 2020 Editoriale Libertà