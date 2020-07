Il comandante della Levante: “In 30 anni mai una sanzione disciplinare, potete immaginare come mi sento”

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice Marco Orlando, il comandante della stazione Levante dei carabinieri di Piacenza, agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione Odysseus. Lo ha riferito l’avvocato difensore Antonio Nicoli.

“In 30 anni di onorata carriera non ho mai avuto una sanzione disciplinare, le mie note caratteristiche sono eccellenti. Umanamente come pensate possa stare?” sono state le uniche parole del maresciallo, rilasciate ai giornalisti.

In tribunale si è presentata per l’interrogatorio anche la 37enne compagna dell’appuntato Giuseppe Montella, considerato il leader dei carabinieri “fuorilegge”. Montella, sabato scorso in carcere, ha risposto per tre ore alle domande del giudice.

E’ previsto inoltre per oggi l’interrogatorio del padre dei tre fratelli, tutti arrestati con l’accusa di spaccio di droga. Da mercoledì scorso la caserma è sotto sequestro, primo caso in Italia, cinque carabinieri sono in carcere, il comandante agli arresti domiciliari, tre hanno obbligo di dimora e uno ha l’obbligo di firma.