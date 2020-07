Nuovi comandanti dei carabinieri arrivati in caserma. Domani la presentazione

Via Beverora

E’ arrivato alla caserma Paride Biselli di via Beverora il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Piacenza, colonnello Paolo Abrate che prende il posto del colonnello Stefano Savo. Il colonnello Abrate arriva dal Gruppo di Milano.

I precedenti vertici dell’Arma a Piacenza (che non sono coinvolti nell’indagine Odysseus) sono stati trasferiti come segnale volto a ripristinare la fiducia tra carabinieri e cittadini e per garantire un sereno e regolare svolgimento delle attività di servizio. Domani è prevista la presentazione alla stampa.

Hanno lasciato la caserma di via Beverora anche il comandante del reparto operativo Marco Iannucci e il comandante del nucleo investigativo Giuseppe Pischedda.

Al Reparto operativo è arrivato il tenente colonnello Alfredo Beveroni dalla Scuola allievi marescialli di Firenze e alla guida del Nucleo investigativo è stato nominato il maggiore Lorenzo Provenzano che arriva dal comando di una delle sezioni del Ros di Milano.