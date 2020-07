Podenzano non dimentica gli “angeli dell’emergenza”. FOTO

Nella ricorrenza del patrono san Germano di Auxerre e nel 25° anniversario della fiera del pomodoro piacentino ieri Podenzano ha celebrato quella che è stata definita la “giornata della solidarietà”. Stavolta non si è potuto festeggiare, come si faceva ogni anno, con tanti eventi e una grande fiera. E nemmeno si

è voluto farlo, per ragioni di cautela ma soprattutto per rispetto di quanti sono morti e di chi ha sofferto. È stata tuttavia mantenuta la consegna della civica benemerenza “Comune di Podenzano” che in questo 2020 è tutta nel segno dell’unità e della solidarietà. Benemeriti 2020 sono infatti le associazioni Pro loco Podenzano, Pro loco San Polo, Avis Podenzano, Alpini gruppo di Podenzano, Gelindo Bordin, Croce Rossa sede di Podenzano, Caritas parrocchiale, Gruppo

Vega Unione Valnure Valchero. Benemeriti sono anche i volontari Paola Pelizzari, Laura Lalatta, Alessandro Grasso, Flavio Fusini, Laura Fusini, Davide Fusini, Marilena Fontana che durante il lockdown, ed anche nel periodo successivo, hanno impegnato il loro tempo e le loro energie per la comunità.

