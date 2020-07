In tribunale gli interrogatori del comandante e della compagna di Montella. Arrivati i nuovi ufficiali

Oggi, lunedì 27 luglio, in tribunale a Piacenza è il giorno degli interrogatori del maresciallo Marco Orlando, comandante della stazione Levante e della compagna dell’appuntato Giuseppe Montella, considerato il leader dei carabinieri “fuorilegge”. E’ previsto inoltre l’interrogatorio del padre dei tre fratelli, tutti arrestati con l’accusa di spaccio di droga. Da mercoledì scorso la caserma è sotto sequestro, primo caso in Italia, cinque carabinieri sono in carcere, il comandante agli arresti domiciliari, tre hanno obbligo di dimora e uno ha l’obbligo di firma. Davanti al tribunale sono radunati giornalisti e operatori delle tv nazionali.

Montella sabato scorso in carcere ha risposto per tre ore alle domande del giudice mentre gli interrogatori di oggi si svolgeranno in tribunale. I due imputati sono agli arresti domiciliari.

Nel frattempo al Comando provinciale di via Beverora sono arrivati i nuovi ufficiali in sostituzione dei vertici come segnale dell’Arma volto a ripristinare la fiducia tra carabinieri e cittadini e per garantire un sereno e regolare svolgimento delle attività di servizio.