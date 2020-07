Visita al palazzo di giustizia per il nuovo comandante Abrate

Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Piacenza, il colonnello Paolo Abrate, è arrivato oggi, 27 luglio, in città. Dopo i primi incontri in caserma si è recato al palazzo di giustizia per conoscere il presidente del tribunale Stefano Brusati e il procuratore capo Grazia Pradella che sta coordinando l’indagine Odysseus.

Domani il colonnello Abrate, che proviene dal gruppo carabinieri di Milano, incontrerà la stampa per la sua presentazione ufficiale al comando di viale Beverora. Insieme a lui ci saranno anche gli altri nuovi ufficiali destinati a Piacenza: il tenente colonnello Alfredo Beveroni, comandante del Reparto operativo e il maggiore Lorenzo Provenzano, comandante del Nucleo investigativo.