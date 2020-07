Paura per una bimba caduta in piscina. E’ stata portata in ospedale

Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa mattina, martedì 28 luglio, eq una famiglia del comune di Gropparello. Una bimba di due anni è caduta nella piscina di un’abitazione privata. Un familiare se ne è accorto in tempo e sono stati subito chiamati i soccorsi. La piccola si è ripresa ma è stata comunque condotta in ospedale per gli accertamenti. Sul posto era atterrato anche l’elisoccorso.

Purtroppo un mese fa per un fatto analogo un bimbo residente nel comune di Calendasco non ce l’aveva fatta.