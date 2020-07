Dottoressa incinta visitava durante la pandemia: “Ho avuto paura ma l’etica ha prevalso”

E’ stato un “battesimo di fuoco” quello piacentino per la dottoressa Giulia Della Giustina. Originaria di Parma, la trentaseienne è entrata in servizio a Piacenza il 2 gennaio, a poche settimane dall’inizio della pandemia che ha sconvolto il mondo intero. Il 19 febbraio aveva appena terminato di visitare alcuni pazienti lodigiani quando, aprendo un sito internet, ha scoperto che nella vicina Codogno era stato accertato il primo caso di Coronavirus in Italia e ha capito subito che nulla sarebbe stato più come prima.

La dottoressa, che allora era al secondo mese di gravidanza, si è rifornita di dispositivi di protezione (i primi acquistati online) e ha continuato a visitare i pazienti, anche nelle loro abitazioni. “Ho avuto molta paura di ammalarmi e di mettere in pericolo il mio bambino ma l’etica ha prevalso – spiega -. Un medico deve essere vicino ai suoi pazienti quando stanno male e hanno bisogno. Io ho sempre fatto di tutto per proteggermi, cercavo soprattutto di restare nelle abitazioni il tempo necessario per la visita poi telefonavo al malato. Durante quel periodo si è creato un ottimo rapporto con i pazienti e di questo sono felice mentre sono molto dispiaciuta per tutto il dolore che ha creato questa pandemia. Alcuni pazienti purtroppo non ce l’hanno fatta”.

Il camice nel corso dei mesi è diventato sempre più stretto e tra pochi giorni nascerà Leonardo.“Sono un po’ rammaricata per non aver vissuto a pieno la gioia di questa gravidanza ma sono stata fortunata a non essermi ammalata”. Oggi molti piacentini la ringraziano per essersi presa cura di loro in quei momenti di difficoltà. “E’ rimasta molta paura, in molti sono stati chiusi in casa per mesi. Questa esperienza mi ha lasciato però anche un sentimento di fiducia per come i piacentini e i miei colleghi medici hanno affrontato e arginato la pandemia”.

La dottoressa Della Giustina è subentrata al medico di famiglia Mariangelo D’Auria in pensione dall’inizio del 2020. “Ho scelto di prendere la convenzione a Piacenza perché mio marito ha un ambulatorio a Piacenza e così ho deciso di seguirlo” ha raccontato Giulia che ha prestato il giuramento di Ippocrate nel 2012 e in seguito ha frequentato il corso di Medicina generale. La dottoressa è in ufficialmente maternità dall’inizio di questa settimana ma saranno pochi i giorni di riposo, il termine della gravidanza è fissato per metà agosto. Al momento è presente una sostituta e a dicembre, Giulia Della Giustina conta di tornare in studio a servizio dei suoi pazienti.