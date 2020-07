Odysseus, chiusi gli interrogatori di garanzia: ora momento chiave dell’inchiesta

Non è affatto escluso che l’inchiesta Odysseus possa riservare ulteriori, amare, novità. E in questo caso la novità potrebbe essere rappresentata dall’iscrizione nel registro degli indagati di altre persone direttamente o indirettamente collegate alla vicenda che vede coinvolti in particolare carabinieri della stazione cittadina “Levante”. Un’eventualità che potrebbe registrarsi nel caso in cui gli interrogatori di garanzia avessero sollevato altra polvere rispetto a quanto già avvenuto.

Non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa il maggiore Stefano Bezzeccheri che invece, di fronte al Gip Michele Milani, è rimasto per oltre quattro ore. Una permanenza prolungata che lascia intendere come di fronte al giudice per le indagini preliminari non si sia discusso solo delle due specifiche contestazioni (abuso d’ufficio) mosse nei riguardi del maggiore.

Al contrario, il maresciallo Marco Orlando, il giorno precedente, aveva preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Ha invece risposto al giudice Giuseppe Montella, considerato di fatto il vero comandante di via Caccialupo.

Si tratta comunque di un momento chiave dell’inchiesta che, fino ad ora, ha visto coinvolte 22 persone di cui dieci militari.