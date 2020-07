Dopo la piattaforma in cemento arriva la maxi gru per i lavori

Dopo la piattaforma in cemento spuntata in via San Donnino a Piacenza, oggi, 30 luglio è stata montata anche la maxi gru che servirà per proseguire i lavori in un edificio privato. “Si tratta di un cantiere temporaneo fino alla conclusione dell’intervento” – aveva fatto sapere nei giorni scorsi il comune di Piacenza.

Solo per la durata dei lavori – con termine massimo di 67 giorni – è stato istituito con apposita ordinanza, il divieto di circolazione in via San Donnino, nel tratto compreso fra via Medoro Savini e la Galleria San Donnino e tra via Sopramuro e la Galleria San Donnino, con esclusione dei veicoli accedenti ai passi carrai siti ai civici 9, 15 e 23, i quali potranno transitare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi operative del cantiere.