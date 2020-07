Sorpresi in sella alle bici rubate da un garage, due minorenni denunciati

Due minorenni di 16 e 17 anni sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di aver rubato due biciclette dal garage di un’abitazione di Niviano mentre il proprietario si era allontanato. Il valore della refurtiva è di circa 700 euro. I due giovani sono stati fermati in sella alle bici dai militari che erano impegnati nei servizi di controllo del territorio sulla Statale 45. I ragazzi sono stati denunciati per furto in abitazione in concorso. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

