Dipendenti donano un giorno di ferie a chi ha bisogno

Un gruppo di dipendenti del Gruppo Travini di Borgonovo ha deciso di decurtarsi un giorno di ferie per devolvere l’equivalente in denaro a favore delle persone che più stanno soffrendo le conseguenze della crisi generata dall’emergenza Coronavirus. Oltre una settantina dei circa 150 dipendenti del Gruppo, che comprende tra gli altri le valtidonesi Olimpia 80 Olimpia Inox Thema Inox e Toolflex, sono riusciti in questo modo a raccogliere oltre tremila euro. “Il ricavato – dicono i promotori della raccolta fondi – abbiamo deciso di donarlo a quattro comuni: Pianello, Alta Val Tidone, Borgonovo e Castel San Giovanni perché sia distribuito tramite i servizi sociali alle famiglie che sono in difficoltà”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà