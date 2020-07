Eid Al-Adha, musulmani celebrano a Piacenza Expo la festa del sacrificio

E’ stata celebrata questa mattina, venerdì 31 luglio, nel parcheggio di Piacenza Expo la festa del sacrificio, un evento importante sul calendario religioso islamico che coincide con il pellegrinaggio alla Mecca.

Eid Al-Adha, conosciuta come festa del sacrificio o festa di Abramo, ha riunito, nel rispetto delle normative vigenti, centinaia di musulmani piacentini.

Per i musulmani del mondo questa festa è il simbolo di completa fede e abbandono ad Allah. Il profeta Abramo infatti, fu messo alla prova per dimostrare la sua devozione a Dio; gli venne chiesto di sacrificare il figlio come segno di amore nei Suoi confronti. La festa del sacrificio coincide con il decimo giorno del mese islamico (lunare) di Dhul Hijja in cui i musulmani si trovano a completare gli ultimi riti del pellegrinaggio, il quinto pilastro dell’Islam, nella terra santa di Mecca. I milioni di musulmani che ogni anno svolgono questo viaggio, nel 2020 hanno dovuto rinunciare a causa dell’emergenza Coronavirus.

Sul piazzale dell’ente fieristico si poteva accedere solo su prenotazione ed erano presenti postazioni con volontari e termoscanner per la misurazione della temperatura, ciascun fedele era munito di mascherina e di tappeto per la preghiera in direzione della Mecca.