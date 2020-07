Litiga con la madre ed evade i domiciliari, 39enne fermato a San Giorgio

I carabinieri di Pontenure hanno arrestato un 39enne nato in Ecuador per evasione.

L’uomo, sottoposto dal 30 gennaio 2020 agli arresti domiciliari a Parma presso l’abitazione della madre, dopo una lite verbale con la stessa, si è allontanato, probabilmente la sera del 29 luglio e ha raggiunto un suo conoscente a San Giorgio Piacentino. I militari di Pontenure, hanno ricevuto la segnalazione da parte dei colleghi di Parma, che durante un normale controllo, non hanno trovato l’uomo presso l’abitazione dove era agli arresti domiciliari.

La pattuglia dei carabinieri di Pontenure lo ha rintracciato in casa del suo amico e lo ha fermato.

Al termine delle formalità di rito, il 39enne è stato trattenuto presso la camera di sicurezza di via Beverora in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di oggi.

