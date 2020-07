Travolto dal trattore nei campi, 45enne trovato dopo alcune ore senza vita

Un gravissimo incidente si è verificato il 31 luglio 2020 a Montalbo di Ziano. Un uomo di 45 anni, residente a Pianello, è uscito con il trattore in mattinata e non è più tornato a casa. Intorno alle 14 lo zio, non vedendolo rientrare, è uscito a cercarlo e lo ha trovato incastrato sotto al mezzo, nella vigna. E’ stato allertato il 118 che ha inviato un’ambulanza sul posto. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate ai soccorritori. Ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. Sono intervenuti i sanitari dell’elisoccorso da Parma, i vigili del fuoco, i carabinieri e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Alfeo. Giunti sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni, hanno provveduto a liberare il ferito. Nonostante le operazioni di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

