Un gravissimo incidente si è verificato il 31 luglio 2020 a Montalbo di Ziano. Un giovane, uscito con il trattore in mattinata, non è più tornato a casa. Un parente, forse uno zio, non vedendolo rientrare, è uscito a cercarlo e lo avrebbe trovato incastrato sotto al mezzo. Le condizioni del ragazzo sono gravissime. I soccorsi da parte dei sanitari sono in corso.

