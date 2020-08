Coronavirus, risale la curva del contagio: 15 nuovi positivi nel Piacentino e un decesso

Risalgono i contagi nella provincia di Piacenza. Oggi, 1 agosto, la regione Emilia Romagna fa sapere che sono stati trovati 15 nuovi positivi rispetto a ieri, portando il totale complessivo a 4.625. Di questi nuovi contagi, sette sono relativi a controlli nella logistica, due da tamponi pre-ricovero o all’arrivo in pronto soccorso, uno da un controllo prima dell’avvio di un incarico lavorativo, 2 in seguito a test sierologici preventivi, uno da tracciamento di un caso noto e 2 casi relativi a persone sintomatiche. Purtroppo si registra un altro decesso nel Piacentino, secondo una nota della regione, avvenuto presso l’ospedale di Piacenza. Non si tratterebbe di un ricovero recente. L’Ausl raccomanda di tenere alta l’attenzione, rispettando le norme di distanziamento sociale e invita a utilizzare i dispositivi di protezione.

DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.726 casi di positività, 56 in più rispetto a ieri, di cui 37 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Quasi 10.411 i tamponi effettuati da ieri.

Nei territori, il maggior numero di nuovi casi si concentra in tre province: Piacenza (15), Reggio Emilia (10) e Bologna (15). I guariti salgono a 23.925 (+40). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.510 (14 in più rispetto a ieri).

DECESSI E CONTAGI – Purtroppo, si registrano due nuovi decessi, uno a Piacenza e uno a Reggio Emilia. Si tratta di un uomo e di una donna. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.625 a Piacenza (+15, di cui 3 sintomatici), 3.772 a Parma (+6), 5.106 a Reggio Emilia (+10, di cui 5 sintomatici), 4.132 a Modena (+3, di cui 2 sintomatici), 5.282 a Bologna (+15 di cui 7 sintomatici); 431 a Imola (nessun sintomatico), 1.088 a Ferrara (+4, nessun sintomatico); 1.160 a Ravenna (invariato), 994 a Forlì (invariato), 830 a Cesena (invariato) e 2.306 a Rimini (+3, di cui 2 sintomatici).