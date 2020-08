Coronavirus, risale la curva del contagio: 15 nuovi positivi nella provincia di Piacenza

Risalgono i contagi nella provincia di Piacenza. Oggi, 1 agosto, la regione Emilia Romagna fa sapere che sono stati trovati 15 nuovi positivi rispetto a ieri, portando il totale complessivo a 4.625. Di questi nuovi contagi, sette sono relativi a controlli nella logistica, due da tamponi pre-ricovero o all’arrivo in pronto soccorso, uno da un controllo prima dell’avvio di un incarico lavorativo, 2 in seguito a test sierologici preventivi, uno da tracciamento di un caso noto e 2 casi relativi a persone sintomatiche. L’Ausl raccomanda di tenere alta l’attenzione, rispettando le norme di distanziamento sociale e invita a utilizzare i dispositivi di protezione.

DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.726 casi di positività, 56 in più rispetto a ieri, di cui 37 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Quasi 10.411 i tamponi effettuati da ieri.

Nei territori, il maggior numero di nuovi casi si concentra in tre province: Piacenza (15), Reggio Emilia (10) e Bologna (15). I guariti salgono a 23.925 (+40). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.510 (14 in più rispetto a ieri).

DECESSI E CONTAGI – Purtroppo, si registrano due nuovi decessi, uno a Modena e uno a Bologna. Si tratta di un uomo e di una donna. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.625 a Piacenza (+15, di cui 3 sintomatici), 3.772 a Parma (+6), 5.106 a Reggio Emilia (+10, di cui 5 sintomatici), 4.132 a Modena (+3, di cui 2 sintomatici), 5.282 a Bologna (+15 di cui 7 sintomatici); 431 a Imola (nessun sintomatico), 1.088 a Ferrara (+4, nessun sintomatico); 1.160 a Ravenna (invariato), 994 a Forlì (invariato), 830 a Cesena (invariato) e 2.306 a Rimini (+3, di cui 2 sintomatici).