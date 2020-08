Aumentano i contagi da Coronavirus, cento piacentini positivi e tre gravi. Delledonne: “Dato preoccupante, proteggetevi”

Che il Covid fosse sparito era solo un’illusione. Il virus circola ancora e ha ripreso quota nella nostra provincia. Al momento sono oltre un centinaio i positivi nel Piacentino, di cui 33 ricoverati in ospedale. Tre piacentini sono in terapia intensiva, uno in città e due fuori provincia. Sono tornate anche le polmoniti. Trecentosessantaquattro persone risultano in quarantena, oltre 150 perché rientrate dall’estero. Un dato preoccupante, come conferma Marco Delledonne, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Piacenza: “Purtroppo i casi sono in aumento nonostante la stagione favorevole e questo è indice del fatto che le persone hanno abbassato la guardia – spiega Delledonne– il numero più allarmante è quello legato ai contagi locali.

COSA CI DOBBIAMO ASPETTARE – “Occorre ripristinare le sane abitudini di protezione che ci hanno accompagnati nei mesi scorsi – spiega Delledonne – tornando ad indossare la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale. Questi elementi sono fondamentali, se ne manca anche uno solo, aumentano le probabilità di contrarre il virus che è tuttora in giro e può fare danni. Se i casi aumentano ora che siamo in estate dobbiamo prestare la massima attenzione nel periodo autunnale perché il quadro potrebbe aggravarsi in modo importante.

VACCINO ANTINFLUENZALE – La regione Emilia Romagna ha stabilito di anticipare, quest’anno, la campagna vaccinale contro l’influenza al 1 ottobre 2020: “Credo che sia importante incentivare i cittadini a ricorrere al vaccino, non perché sia protettiva nei confronti del Coronavirus – spiega il dirigente dell’Ausl – ma arrivare a una diagnosi più precisa di fronte ai sintomi. Inoltre può essere utile a evitare che chi è stato colpito dal Covid-19 si ammali contemporaneamente anche di influenza con un aggravamento significativo del quadro clinico”.