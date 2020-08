Trovata in piscina, bimba di 3 anni soccorsa e portata in ospedale in condizioni serie

Attimi di grande paura nel pomeriggio del 3 agosto in un’abitazione di via Rigolli, a Piacenza, dove una bimba di 3 anni è stata trovata priva di conoscenza nella piscina della casa. La piccola è stata subito tirata fuori dall’acqua dai presenti e sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118. La bambina è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni sarebbero serie. Resta da capire la dinamica dell’incidente, i rilievi di legge sono stati affidati alla polizia.

