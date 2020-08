Trovata in piscina, bimba soccorsa e portata in ospedale in condizioni serie. Trasferita a Bergamo

Attimi di grande paura nel pomeriggio del 3 agosto in un’abitazione di via Rigolli, a Piacenza, dove una bimba di 4 anni è stata trovata priva di conoscenza nella piscina della casa. La piccola è stata subito tirata fuori dall’acqua dalla mamma e sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118. La bambina è stata trasportata in ospedale, a Piacenza, per le cure del caso. I medici del pronto soccorso hanno fatto il possibile e sono riusciti a stabilizzarla per consentire il trasferimento in elicottero nella rianimazione pediatrica dell’ospedale di Bergamo. Le sue condizioni sono serie. I rilievi di legge sono stati compiuti dalla polizia.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà