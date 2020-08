Da Agazzano a Pianello pronti al ritorno in classe. Eventi anche al ristorante

All’istituto comprensivo di Pianello (che comprende anche Agazzano, Gazzola e Alta Valtidone), a settembre, i circa 700 alunni iscritti torneranno nelle proprie classi per seguire in presenza le lezioni. Potranno farlo grazie ad uno sforzo che ha consentito di riorganizzare gli spazi delle scuole senza dover creare sedi distaccate. Una riorganizzazione imposta dall’emergenza Coronavirus. Grazie al coinvolgimento di enti locali e privati, sono stati ricavati nuovi spazi, come oratori, teatri e addirittura le sale di un ristorante, dove poter organizzare eventi e conferenze che altrimenti la scuola non riuscirebbe più ad ospitare.

