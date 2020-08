Premio al direttore generale dell’Ausl: “Buon lavoro svolto nel 2019”

Via libera a un riconoscimento economico per il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino, così come degli altri suoi “colleghi” dell’Emilia Romagna. La Regione ha infatti predisposto il premio di risultato per i vertici delle aziende sanitarie locali, compresa quella del nostro territorio, in riferimento al 2019.

“Il quadro complessivo delle valutazioni conferma il più che buon livello delle performance raggiunte dalle diverse direzioni e agenzie regionali – si legge in una nota ufficiale – , con una media superiore al 92% in termini di realizzazione degli obiettivi. Per quanto riguarda i direttori generali delle aziende sanitarie regionali e dell’istituto ortopedico Rizzoli, il compenso variabile previsto nei rispettivi contratti (definito dalla Regione nella misura massima del 10%) va da un minimo del 8,9% a un massimo del 9,3%”. Dal punto di vista delle risorse impiegate si registra un risparmio complessivo sui premi di risultato di direttori generali della Giunta e delle agenzie della Regione Emilia-Romagna pari a oltre 10mila euro nel 2019 rispetto all’anno precedente, che conferma e rafforza il risparmio registrato negli scorsi anni. “Questo atto adottato dalla Giunta regionale dimostra i risultati raggiunti dal sistema regionale nel suo complesso – ha commentato l’assessore al bilancio Paolo Calvano -. Il quadro socioeconomico regionale del 2019 dimostra il buon lavoro svolto”.