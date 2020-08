Raid punitivo: straniero inseguito e picchiato. Due in carcere

Ha tutti i contorni della spedizione punitiva quanto accaduto ieri sera in città, in via Giovanni Antonio da Pordenone. Un’auto ha percorso contromano e a velocità molto elevata la strada, inseguendo uno straniero che nel frattempo, alla vista della vettura, aveva iniziato a scappare. Una volta raggiunto, nelle vicinanze dell’incrocio con via Rogerio, dall’auto sono scesi tre uomini, che lo hanno afferrato e picchiano violentemente, sotto gli occhi spaventati dei residenti. Gli aggressori sono fuggiti, la vittima ha riportato un vistoso taglio sul volto.

Sul fatto indaga la polizia, chiamata da alcuni testimoni.

Proprio gli agenti, nelle ore successive, hanno sottoposto a fermo due albanesi (un 54enne e un 29enne): il primo è stato rintracciato in un bar vicino al luogo del pestaggio, l’altro il casa. Entrambi si trovano ora in carcere alle Novate, con l’accusa di lesioni aggravate.

