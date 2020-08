Stop ai prelievi dal Nure e Chiavenna: “Ma così si danneggia l’agricoltura”

Stop al prelievo d’acqua a fini irrigui dai torrenti Nure e Chiavenna. Lo ha disposto temporaneamente l’Arpae di Piacenza, anche per gli affluenti dei due corsi d’acqua. Un provvedimento che ha provocato l’immediata protesta di Confagricoltura: “Il Covid non ci ha insegnato nulla – interviene Filippo Gasparini, presidente dell’associazione di categoria – come tutti gli anni torniamo a dover combattere con le amministrazioni perché il problema dell’acqua in Val Nure non lo si vuol risolvere. Indipendentemente dalla diga, che resta una nostra richiesta, nella realtà dei fatti non si fa nulla e si lascia che gli agricoltori continuino a subire danni per l’inedia di chi dovrebbe amministrare un territorio. L’obbligata e improvvisa chiusura dei canali di irrigazione nel territorio di Vigolzone ha causato danni ai campi dato che gli agricoltori hanno dovuto sospendere le irrigazioni ai prodotti orticoli come fagioli e ai secondi prodotti appena seminati. Qui sopravvive solo chi ha la possibilità di costruire un pozzo, chi dipende dai canali di irrigazione non ha tregua. E la chiusura da un giorno all’altro delle derivazioni dal Nure ha procurato anche gravi disequilibri all’ecosistema ambientale consolidato dei canali storici che nei secoli sono divenuti habitat di flora e fauna. Chiediamo che vengano modificati i criteri di calcolo del deflusso minimo vitale e che si pensi a modalità efficaci per stoccare l’acqua quando c’è”. Per far fare il punto sulla situazione, Confagricoltura ha fissato un incontro in giornata con i rappresentanti dei rivi della Val Nure.

