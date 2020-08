Tragedia a Podenzano: si schianta contro un albero con l’auto e perde la vita

Tragedia nella prima mattinata di oggi, martedì 4 agosto, a Podenzano. In strada Case Gatti, per cause da accertare, un automobilista ha perso il controllo della propria vettura, una Fiat Punto, prima di andarsi a schiantare contro un albero: uno schianto fatale visto che l’uomo è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione degli operatori del 118 giunti sul posto con grande tempestività al pari dei vigili del fuoco. Non ancora chiaro se alla base dell’incidente possa esserci un malore. Sul posto anche gli uomini della Pubblica Assistenza e della Polizia Stradale.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà