Cade rovinosamente con la mountain bike: giovane ciclista portato a Parma in eliambulanza

Un ragazzo di 16 anni è caduto rovinosamente con la mountain bike nelle campagne di Vicobarone, comune di Ziano. Gli amici che erano con lui, viste le numerose ferite ed escoriazioni, hanno raggiunto una vicina abitazione per allertare immediatamente i soccorsi: sul posto i mezzi del 118 e della Pubblica Assistenza di Castel San Giovanni, i cui operatori hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza da Parma viste le serie condizioni del giovane. E’ stato portato in volo proprio all’ospedale parmense, con un trauma cranico.

Sul posto i carabinieri, per accertare quanto accaduto.

