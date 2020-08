Un incidente si è verificato la mattina di mercoledì 5 agosto tra Ottone e Borreto, in località Rossa dei Corvi, sulla statale 45. Un motociclista, per cause da chiarire, è uscito di strada riportando ferite serie. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso da Parma. Il centauro è stato trasportato all’ospedale di Piacenza. Non sarebbe in pericolo di vita.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà