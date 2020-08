Ferite troppo gravi: è morto il ciclista investito ieri a San Nicolò

Non ce l’ha fatto il ciclista di 75 anni investito ieri a San Nicolò da una vettura guidata da una donna, che poi, in preda al panico, non si era fermata a soccorrerlo. L’uomo, residente a Gragnano, era stato immediatamente soccorso e portato in condizioni gravissime all’ospedale di Parma in eliambulanza, dove si è spento qualche ora dopo a causa delle ferite.

La guidatrice era stata rintracciata poco dopo dalla polizia locale ed era stata denunciata per lesioni e omissione di soccorso. La sua posizione ora dovrebbe aggravarsi.