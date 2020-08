“Nelle serate del weekend zero mascherine e assembramenti sul Facsal”

Bocche scoperte, mascherine sul gomito e nessun distanziamento. Dal centro storico di Piacenza, in particolare dal tratto iniziale del Facsal, arrivano nuove segnalazioni di assembramenti fuori controllo nelle tarde serate del weekend. “La prevenzione igienica sembra un optional”, commenta qualcuno, puntando il dito contro le compagnie di giovani sul pubblico passeggio. In effetti, soprattutto nella zona davanti al liceo scientifico, venerdì e sabato notte si nota una fitta presenza di ragazzi senza alcuna protezione anti-Covid: gomito a gomito, uno in braccio all’altro, con le bocche vicine mentre guardano i video sui telefonini degli amici.

Nel frattempo, la polizia municipale di Piacenza ha avviato i controlli nei confronti degli assembramenti su scalinate e muretti.