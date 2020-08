Piacenza Calcio, nemmeno il tempo di ripartire e già otto positivi nel gruppo

Non parte di certo sotto i migliori auspici la stagione del Piacenza Calcio. Sottoposti nei giorni scorsi ai tamponi prima del raduno fissato per domani, lunedì 10 agosto, sono stati ben otto i casi di positività accertati nel gruppo biancorosso. Covid-19 che dunque mette i bastoni tra le ruote di una rosa ancora da definire per buona parte ma che ora si trova a fronteggiare un problema inatteso. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali sulla questione e non si conoscono i nomi delle persone che avrebbero contratto il Coronavirus ma sembra si possa trattare di elementi che fanno parte dello staff e non della squadra. Sembra essere già partita la segnalazione all’Ausl di Piacenza

