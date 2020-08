Valtidone Wine Fest, ecco la nuova edizione “smart” in tre weekend itineranti

Il festival itinerante dei vini, Valtidone Wine Fest, torna anche quest’anno. Gli appuntamenti faranno tappa a Borgonovo, Ziano e Alta Val Tidone, ma non a Pianello che per quest’anno ha deciso di non partecipare. Il Valtidone Wine Fest Smart Edition, così è stata ribattezzata l’edizione di quest’anno, prenderà il via domenica 6 settembre da Borgonovo. Si proseguirà domenica 13 settembre a Ziano. La chiusura sarà anticipata a domenica 20 settembre a Trevozzo di Alta Val Tidone. Le normative anti-Covid, infatti, impongono la rimodulazione dell’evento con la massima attenzione alle disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio, a cui gli organizzatori stanno attenendosi senza per questo perdere di vista l’obiettivo della rassegna: far conoscere il vino e il territorio della Val Tidone.

La formula “smart” dell’edizione di quest’anno prevede l’organizzazione di isole di degustazione, per tutta la giornata, dove sarà possibile assaggiare – accompagnati da sommelier professionisti – alcuni calici dei vini del territorio, a cui abbinare gli altri prodotti dell’eccellenza culinaria e agroalimentare piacentina. In ogni tappa della rassegna, saranno inoltre organizzate degustazione guidate – a numero chiuso e prenotabili anche tramite sito della manifestazione – gestite direttamente dai produttori che illustreranno ai partecipanti le caratteristiche dei propri vini.