Si ribalta con il trattore, agricoltore miracolato a Pianello

In elicottero all’ospedale

Tragedia sfiorata a Rocca Pulzana, nel comune di Pianello dove un agricoltore è praticamente uscito illeso dopo uno spaventoso incidente mentre si trovava alla guida di un trattore. Per cause da accertare, il mezzo si è ribaltato è l’uomo è riuscito ad evitare di rimanere schiacciato. Sul posto è comunque intervenuto il servizio di elisoccorso di Bergamo: il ferito è stato condotto all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni non preoccupano i medici.