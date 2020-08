Facsal, la protesta: “Panchine rotte e verde trascurato”

Parla di “rammarico per il degrado del pubblico passeggio di Piacenza”. Una cittadina ha scritto alla nostra redazione per segnalare il “verde trasandato e le panchine rotte sul Facsal, proprio in quello che dovrebbe essere un fiore all’occhiello della nostra città”.

Anche nei giorni scorsi, alcuni residenti hanno denunciato le condizioni di abbandono e insicurezza – a detta loro – dell’ultimo tratto del pubblico passeggio, quello che collega lo stradone Farnese a piazzale Roma: “Marciapiedi impraticabili, erbacce e disturbo della quiete pubblica”.