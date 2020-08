La psichedelia scorre tra le magiche percussioni di Capra Vaccina

Proseguono gli appuntamenti con il Valtrebbia Experience, il festival musicale organizzato da associazione Novecento. Domani sera, 12 agosto, alle ore 21 a Travo nella piazzetta antica dell’asilo, il secondo concerto in cartellone, con l’esibizione del guru delle percussioni Lino Capra Vaccina, fondatore negli anni ’70 degli Aktuala, storica formazione milanese adepta del rock psichedelico e stretto collaboratore di Franco Battiato e Juri Camisasca. “Sarà un concerto – ha spiegato il percussionista pugliese – dove il linguaggio del minimalismo neoclassico assumerà un ruolo centrale: è basato sulla metafisica della musica, che accompagnerà questa notte di mezza estate con suoni e note per seguire la scia delle stelle cadenti. Un concerto in simbiosi e ispirato dalla natura di questo luogo, e dalla dimensione medievale dello splendido borgo che ci “osserverà””.

Lino si sta concentrando, in queste settimane, sulla realizzazione di una nuova composizione: “Più di una, in realtà. In questo periodo – ha sottolineato il polistrumentista di Barletta – sono al lavoro sui dettagli delle musiche del mio prossimo album. Ho iniziato le registrazioni e sono già buon punto. Come sapete registriamo qui a Piacenza, allo studio Elfo di Tavernago da Alberto Callegari, una sicurezza. In città seguo con attenzione la crescita artistica dei percussionisti Tempus Fugit nati nel vostro Conservatorio Nicolini». Il festival Valtrebbia Experience si sposterà nella sera del 15 agosto a Rivergaro in Piazza paolo con la performance della musicista e cantante piacentina Annie Barbazza”.