San Nicolò, scontro tra un’auto e una moto. Centauro trasportato in ospedale in gravi condizioni

Incidente nel tardo pomeriggio di martedì 11 agosto a San Nicolò. Intorno alle 19 un’auto e una moto si sono scontrate in via Agazzano per cause da chiarire. Il centauro è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Piacenza in gravi condizioni. Anche uno scooter è stato coinvolto nell’incidente ma le condizioni del conducente non sarebbero gravi. I carabinieri si sono occupati dei rilievi di legge.

