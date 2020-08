Scontro tra quattro auto sulla via Emilia: traffico rallentano, tre feriti non gravi

Uno scontro tra quattro auto si è verificato la mattina dell’11 agosto 2020 a San Nicolò. Da accertare le cause dell’incidente. Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata dai vigili del fuoco. Tre i feriti, che non hanno riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e della pubblica assistenza Croce Bianca. La circolazione sulla via Emilia è bloccata per consentire le operazioni di recupero delle vetture coinvolte.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà