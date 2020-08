“Giorgione in cammino”: tappa al Sentiero del Tidone per il noto chef

Giorgione, noto chef di Gambero Rosso Channel, sarà protagonista di un nuovo format televisivo che parlerà, tra gli altri, anche del Sentiero del Tidone. “Giorgione in cammino”, questo il nome della nuova serie ideata dal piacentino Michele Milani, sarà trasmessa su Gambero Rosso Channel, rete Sky, e le riprese prenderanno il via da settembre. Al Sentiero del Tidone saranno dedicate cinque puntate durante le quali Giorgio Biarchesi, in arte Giorgione, noto al pubblico della tv per la trasmissione “Giorgione orto e cucina”, percorrerà il Sentiero a piedi, cavallo e anche in bicicletta al fianco dello storico gregario di Pantani Enrico Zaina, per promuovere le tipicità enogastronomiche valtidonesi.

“La Val Tidone oltre che essere bellissima è una miniera di piccole eccellenze, qui si trova di tutto e l’intensità dei sapori è unica” ha dichiarato il noto cuoco ospite a Sala Mandelli per la presentazione della nuova iniziativa.