Gossolengo, sostegno alle attività commerciali: due bandi per 135mila euro

Due importanti bandi per il sostegno dei commercianti nel periodo post-Covid sono stati pubblicati dal Comune di Gossolengo.

Il primo è un bando pubblico di 80mila euro a sostegno delle attività commerciali di vicinato, artigianali e di servizi, che hanno subìto, a causa dell’emergenza sanitaria, uno stop forzato e di conseguenza ingenti perdite di fatturato. La scadenza della presentazione delle domande è fissata alle 12 di lunedì 7 settembre.

Il secondo è un bando pubblico del valore di 55mila euro per l’insediamento ed il rilancio del tessuto imprenditoriale, pensato per sostenere l’avvio o la riqualificazione di imprese commerciali o artigianali, per migliorare la qualità ed una migliore accessibilità dei servizi commerciali sul territorio comunale.